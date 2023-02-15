Чемпион России по прыжкам фигурист Федоров рассказал, куда вложил призовые

"Пока не весь миллион применили: часть вложили в облигации, часть - пока никуда. У меня папа разбирается хорошо в финансах, - сказал Федоров. - На акселе сегодня не хватило уверенности, нужно было увереннее идти на него. Для юниоров это главный турнир, о статусе фаворита вообще не думал, перед поездкой Марк [Кондратюк] пожелал удачи. Цель на турнире важная - попадание в сборную".