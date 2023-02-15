Чемпион России по прыжкам фигурист Федоров рассказал, куда вложил призовые

Фигурист Григорий Федоров вложил в облигации призовые от победы в индивидуальном турнире на чемпионате России по прыжкам, который прошел в декабре 2022 года. Об этом он рассказал журналистам в среду.
"Пока не весь миллион применили: часть вложили в облигации, часть - пока никуда. У меня папа разбирается хорошо в финансах, - сказал Федоров. - На акселе сегодня не хватило уверенности, нужно было увереннее идти на него. Для юниоров это главный турнир, о статусе фаворита вообще не думал, перед поездкой Марк [Кондратюк] пожелал удачи. Цель на турнире важная - попадание в сборную".
В среду Федоров представил свою короткую программу на первенстве России среди юниоров в Перми. Ученик заслуженного тренера России Светланы Соколовской совершил помарку на приземлении с тройного акселя и набрал 81,76 балла.
14 февраля в столице прошел фестиваль "Влюбленные в фигурное катание", организованный Департаментом спорта города Москвы. В шоу приняла участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, она выступила с музыкальным номером в дуэте с певицей Zivert.
"Выступления на шоу "Влюбленные в фигурное катание" не смотрел, только обзор утром прочитал, выступление Алины Загитовой видел. Если бы мне предложили спеть на сцене, не согласился бы. Подыграть Алине не смог бы, у меня пока не тот уровень владения инструментом (фигурист занимается в музыкальной школе - прим. ТАСС)", - добавил Федоров.
Первенство России проходит с 15 по 17 февраля в Перми.