Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
36 минут назад

Чемпион России по прыжкам фигурист Федоров рассказал, что вложил призовые в облигации

ТАССиещё 1

Фигурист Григорий Федоров вложил в облигации призовые от победы в индивидуальном турнире на чемпионате России по прыжкам, который прошел в декабре 2022 года. Об этом он рассказал журналистам в среду.

Чемпион России по прыжкам фигурист Федоров рассказал, куда вложил призовые
Фото: СоцсетиСоцсети

"Пока не весь миллион применили: часть вложили в облигации, часть - пока никуда. У меня папа разбирается хорошо в финансах, - сказал Федоров. - На акселе сегодня не хватило уверенности, нужно было увереннее идти на него. Для юниоров это главный турнир, о статусе фаворита вообще не думал, перед поездкой Марк [Кондратюк] пожелал удачи. Цель на турнире важная - попадание в сборную".

В среду Федоров представил свою короткую программу на первенстве России среди юниоров в Перми. Ученик заслуженного тренера России Светланы Соколовской совершил помарку на приземлении с тройного акселя и набрал 81,76 балла.

14 февраля в столице прошел фестиваль "Влюбленные в фигурное катание", организованный Департаментом спорта города Москвы. В шоу приняла участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, она выступила с музыкальным номером в дуэте с певицей Zivert.

"Выступления на шоу "Влюбленные в фигурное катание" не смотрел, только обзор утром прочитал, выступление Алины Загитовой видел. Если бы мне предложили спеть на сцене, не согласился бы. Подыграть Алине не смог бы, у меня пока не тот уровень владения инструментом (фигурист занимается в музыкальной школе - прим. ТАСС)", - добавил Федоров.

Первенство России проходит с 15 по 17 февраля в Перми.

Фигурное катание,Григорий Федоров,Светлана Соколовская,Алина Загитова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители