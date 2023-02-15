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26 минут назад

Арсений Федотов: всегда пытаюсь доказать, что я — лидер

Чемпионат.com

13-летний Арсений Федотов, который тренируется под руководством Этери Тутберидзе, прокомментировал прокат короткой программы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое стартовало в Перми.

Арсений Федотов: всегда пытаюсь доказать, что я — лидер
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Федотов выиграл короткую программу, получив от судей 87,81 балла за свой прокат.

«Почему произошёл сбой на дорожке? Я отпрыгал все прыжки, хотел на эмоциях откатать всё — и случайно ошибся. Часто ли такое бывает? Нет, нечасто, здесь просто лёд другой. Привык к своему, домашнему. Давит ли то, что я — главная надежда школы, от которой все ждут побед? Конечно, я всегда пытаюсь доказать, что я лидер, и это дает мне дополнительную мотивацию. Психологически это не давит? Нет. Сказали ли тренеры что-то? Да, сказали про сбой в дорожке. Добавил ещё один четверной в произвольную, второй сальхов, будет три четверных и два тройных акселя. Акробатику в номерах отрабатываю, в основном, только на льду, этому нужно уделять время, как и любому другому элементу. Болею за «Барселону», но так как Месси в «ПСЖ», то сейчас за «ПСЖ». Вчерашний матч с «Баварией» не смотрел, но видел результат, надеюсь, во втором матче «ПСЖ» докажет, кто здесь лучший. Что докажу я? Так же докажу, что я лучший», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание,Анастасия Матросова,Этери Тутберидзе,
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