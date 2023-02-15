Сообщения об ухудшении здоровья Костомарова опровергнуты

Источник Sport24 опроверг слухи об ухудшении состояния фигуриста Романа Костомарова. Ранее некоторые СМИ сообщили, что 46-летнему олимпийскому чемпиону стало хуже после перенесённой ампутации конечностей.

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«Сообщения об ухудшении здоровья — неправда. Состояние Романа остаётся стабильным, как и ранее», — сказал источник.

О госпитализации Костомарова стало известно 10 января. Ранее отмечалось, что он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У фигуриста пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей, поскольку он был подключён к ЭКМО. По этой причине Костомарову ампутировали стопы и несколько пальцев на руках.