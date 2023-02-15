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1 час назад

Михаил Коляда объяснил, почему не любит общаться с журналистами

Чемпионат.comиещё 1

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 российский фигурист Михаил Коляда объяснил, почему не любит общаться с журналистами.

Михаил Коляда объяснил, почему не любит общаться с журналистами
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Дело в том, что для любого интервью мне нужно собраться с мыслями, подумать. И это в любом случае — трата энергии. А последнее время я подумал, зачем мне тратить энергию на всё остальное, кроме спорта? Если я спортсмен, то должен ходить на тренировки, соревнования и работать там. Отчасти интервью — это тоже работа, но мне она даётся тяжелее, чем кататься на коньках. Я стараюсь всегда копить энергию. Стараюсь не растрачивать её на какие-то сторонние дела. Я в принципе сам по себе такой закрытый человек, и мне комфортно быть одному. Если мы приезжаем на какое-то шоу, ребята все общаются, а я — наушники в уши, сижу, своими делами занимаюсь.

На самом деле, если в дополнение к общению с журналистами, когда тебе задают интересные вопросы, то, конечно, мне интересно пообщаться. А когда задают вопросы, которые, так скажем, неинтересные…Как прошёл прокат, например. У меня уже есть какие-то заготовки, и мне не очень интересно, когда задают какие-то такие банальные вопросы», — сказал Коляда в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Фигурное катание,Михаил Коляда,
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