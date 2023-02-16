Софья Титова: не скажу, что ездила, как будто кирпичом по лицу стукнули

«Какое из слов Евгения Викторовича было более приятно услышать? Боец. Я правда боролась. Не было ли страшно заходить на второй сальхов после ошибки на первом? Нет, я в произвольной на тренировках его всегда делаю. Могу первые три прыжка на тренировке — ну, не зашло, нога вылетела, тут перекрутила немного. А в этот сальхов захожу и делаю его всегда. Давно ли такой набор накатываем? Накатывала его после Казани, третьего этапа, потом был Новый год… Там расслабились (смеётся). И потом — где-то за неделю-полторы. Нужно ли ещё усложняться или работать лучше над артистизмом? На тренировках я катаю артистично. Тут я была настроена. Не скажу, что я ездила, как будто кирпичом по лицу стукнули (смеётся). Конечно, надо усложнять. Как Евгений Викторович отреагировал на оценки? Не знаю, еще не спрашивала. Распечатки будут уже после всех выступлений. Цели на финал Гран-при? Честно, пока ещё не знаю», — передаёт слова Титовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.