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1 час назад

Софья Титова: не скажу, что ездила, как будто кирпичом по лицу стукнули

Чемпионат.comиещё 1

Воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Софья Титова подвела итог своего выступления на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров.

Софья Титова: не скажу, что ездила, как будто кирпичом по лицу стукнули
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Титова провалила короткую программу, заняв 16-е место, но в произвольной программе показала более удачный прокат с элементами ультра-си и лидирует после выступления шести участниц.

«Какое из слов Евгения Викторовича было более приятно услышать? Боец. Я правда боролась. Не было ли страшно заходить на второй сальхов после ошибки на первом? Нет, я в произвольной на тренировках его всегда делаю. Могу первые три прыжка на тренировке — ну, не зашло, нога вылетела, тут перекрутила немного. А в этот сальхов захожу и делаю его всегда. Давно ли такой набор накатываем? Накатывала его после Казани, третьего этапа, потом был Новый год… Там расслабились (смеётся). И потом — где-то за неделю-полторы. Нужно ли ещё усложняться или работать лучше над артистизмом? На тренировках я катаю артистично. Тут я была настроена. Не скажу, что я ездила, как будто кирпичом по лицу стукнули (смеётся). Конечно, надо усложнять. Как Евгений Викторович отреагировал на оценки? Не знаю, еще не спрашивала. Распечатки будут уже после всех выступлений. Цели на финал Гран-при? Честно, пока ещё не знаю», — передаёт слова Титовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание,Анастасия Матросова,
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