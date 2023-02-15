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1 час назад

«Матч ТВ» узнал стоимость размещения поздравления Щербаковой с Днем святого Валентина на Таймс-сквер

Матч ТВ

«Матч ТВ» узнал стоимость размещения поздравления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой на экране на Таймс сквер в Нью Йорке.

Названа стоимость размещения поздравления Щербаковой на Таймс-сквер
Фото: СоцсетиСоцсети

Ранее в Telegram канале фан клуба фигуристки была опубликована фотография с Таймс сквер, где на фасаде здания на большом экране светилось изображение Щербаковой с олимпийской медалью, подписанное словами Happy Valentine’s Day, Anya. Отмечается, что Щербакову так с Днем святого Валентина решили поздравить китайские болельщики.

— Спасибо вам, наши дорогие фанаты из Китая. Мы вас безмерно любим и благодарим за все, что вы делаете для того, чтобы Аня улыбалась, — говорится в сообщении.

Размещение объявления обойдется в 150 долларов в ротации в течение суток.

Щербакова — чемпионка Олимпийских игр в Пекине, чемпионка мира, призер чемпионатов Европы.

Фигурное катание,Анна Щербакова,
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