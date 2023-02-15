Названа стоимость размещения поздравления Щербаковой на Таймс-сквер

«Матч ТВ» узнал стоимость размещения поздравления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой на экране на Таймс сквер в Нью Йорке.
Ранее в Telegram канале фан клуба фигуристки была опубликована фотография с Таймс сквер, где на фасаде здания на большом экране светилось изображение Щербаковой с олимпийской медалью, подписанное словами Happy Valentine’s Day, Anya. Отмечается, что Щербакову так с Днем святого Валентина решили поздравить китайские болельщики.
— Спасибо вам, наши дорогие фанаты из Китая. Мы вас безмерно любим и благодарим за все, что вы делаете для того, чтобы Аня улыбалась, — говорится в сообщении.
Размещение объявления обойдется в 150 долларов в ротации в течение суток.
Щербакова — чемпионка Олимпийских игр в Пекине, чемпионка мира, призер чемпионатов Европы.