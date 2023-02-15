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1 час назад

Михаил Коляда: буду восстанавливать четверной лутц

Чемпионат.com

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 российский фигурист Михаил Коляда заявил, чтоб будет возвращать в программу четверной лутц, который несколько лет назад считался его коронным прыжком.

Михаил Коляда: буду восстанавливать четверной лутц
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Коляда уже третий сезон тренируется в группе Алексея Мишина, но пока не исполняет в программах самый сложный из четверных прыжков — лутц, ограничиваясь более простыми – тулупом и сальховом.

«Буду пытаться восстановить четверной лутц. Очень хочется самому, мне интересно. Правда ли, что пробовал четверной аксель на тренировках? Да. Было неплохо. Ну, падал, не выезжал. Потом видео покажу», — сказал Коляда в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Первым и единственным исполнителем четверного акселя на официальных соревнованиях является на данный момент представитель США Илья Малинин.

Фигурное катание,Илья Малинин,Михаил Коляда,Алексей Мишин,
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