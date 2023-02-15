Михаил Коляда: буду восстанавливать четверной лутц

«Буду пытаться восстановить четверной лутц. Очень хочется самому, мне интересно. Правда ли, что пробовал четверной аксель на тренировках? Да. Было неплохо. Ну, падал, не выезжал. Потом видео покажу», — сказал Коляда в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».