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2 часа назад

Восемь фигуристок заявили ультра-си в ПП в рамках первенства России

Чемпионат.comиещё 6

Восемь фигуристок заявили ультра-си в произвольную программу в рамках первенства России среди девушек.

Восемь фигуристок заявили ультра-си в ПП в рамках первенства России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Софья Титова (Москва) — два 3А и два 4S.

Вероника Жилина (Москва) — 4S, два 4Т и один 3А.

Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург) — 4T.

Алиса Юрова (Липецкая область) — 3А.

Любовь Рубцова (Москва) — 4Lo.

Марья Гордеева (Москва) — 4Т и 4S.

Дарья Садкова (Республика Марий Эл) — 4Т.

Алина Горбачёва (Тверь) — два 4S и 4T.

После короткой программы лидером турнира является Алина Горбачёва.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь Девушки. Короткая программа

1. Алина Горбачёва (Тверь) – 74,51.

2. Дарья Садкова (Республика Марий Эл) – 71,46.

3. Агата Петрова (Санкт-Петербург) – 68,81.

4. Мария Гордеева (Москва) – 68,27.

Фигурное катание,Вероника Жилина,
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