Эксперт: чтобы спасти жизнь Костомарова, была выбрана единственно возможная схема лечения

Врачи выбрали оптимальную и единственно возможную схему лечения для фигуриста Романа Костомарова, чтобы спасти его жизнь. Сейчас наблюдается явная положительная динамика, сообщил ТАСС директор Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Министерства здравоохранения России Сергей Царенко.

Фото: РИА Новости РИА Новости

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил агентству, что Костомарову ампутировали обе стопы.

Видео дня

"К концу первых суток пребывания пациента в Коммунарке я и несколько других специалистов, занимающихся дыхательной недостаточностью, были подключены к лечению Романа Костомарова. <…> Вся тактика лечения Костомарова, которая сейчас применяется, является единственно возможной. К сожалению, это привело к вынужденным хирургическим вмешательствам. Тактика лечения оптимальная, но она, как и любая другая, имеет свою цену. Есть явная положительная динамика с точки зрения купирования (снижения степени) дыхательной и почечной недостаточности. Не все угрозы еще сняты, но есть серьезный шанс, что пациент выживет", - сказал Царенко.

По его словам, Костомарова перевели в больницу в Коммунарке, потому что в период ковида там был наработан большой соответствующий опыт. Там работают специалисты, сталкивавшиеся неоднократно с пациентами, которым необходимы были ИВЛ и ЭКМО, их компетенция не вызывает сомнений.

"Было несколько консилиумов, я принимал участие в шести, ежедневно, ситуация была критическая. На консилиумах вырабатывается коллегиальная тактика и было полное понимание тяжести состояния пациента, причин, которые к этому привели", - поделился он.

На вопрос о том, почему была выбрана именно такая схема лечения, специалист пояснил, что есть ситуации, когда неиспользование какого-то метода медицинской помощи приводит к смерти пациента. В частности, при тяжелой дыхательной недостаточности.

"И не важно, вызвана ли она ковидом или гриппом, как в данном случае, а также любыми другими возможными причинами. На каком-то этапе, если к пациенту не применить искусственную вентиляцию легких, то он умрет, когда иные способы подачи кислорода не срабатывают. ИВЛ - это протез, который нужен, чтобы больной продержался, пока основной процесс в легких не будет иметь обратное развитие, например, как при ковиде, не будут использованы иммуносупрессивные препараты, моноклональные антитела, до этого момента проводится искусственная вентиляция легких", - уточнил Царенко.

Решения и последствия

По словам директора центра, если ИВЛ не помогает, а такая ситуация возможна при большом поражении легких, то подключается ЭКМО. Как и всякие другие агрессивные инвазивные методики, этот метод несет свой потенциал осложнений.

"И это та цена, которую приходится платить в борьбе за жизнь пациента. Если этого не сделать, то человек умрет 100%, а если применить, то появятся шансы, что больной выживет. Но, решая одну проблему, мы создаем новую. И это постоянное взвешивание шансов, которое происходит в любой критической ситуации", - сказал Царенко.

Он объяснил, что применение ИВЛ в случае такого серьезного поражения может не помочь. Поэтому и необходимо сразу же переходить на ЭКМО, что и было сделано. Этот метод применяется в сочетании с искусственной вентиляцией легких, только основную функцию несет именно ЭКМО.

"Применяя подобное лечение, мы порождаем новые проблемы. К сожалению, при применении ЭКМО могут развиться микроциркуляторные нарушения. Как правило, это происходит на кончиках пальцев рук, ног, бывает и на ушах. И это ведет к некрозу. И есть риск того, что поражения могут касаться не только указанных областей, но и пойти дальше. Такая ситуация встречается не всегда, но возможна", - добавил Царенко.

Он также прояснил, что из-за особенностей работы аппарата ЭКМО к пациентам не могут не применяться антикоагулянты. "Проводить ЭКМО без антикоагулянтов практически невозможно. Поэтому все слухи о том, что к Костомарову не применили подобные препараты, несостоятельны", - подчеркнул эксперт. Царенко добавил, что в таких случаях проходит постоянный мониторинг специальными методами гемостаза, то есть свертывающей системы крови.

Слухи в сети

Кроме того, директор исследовательского центра возмутился многочисленным слухам и инсинуациям, которые циркулируют в СМИ.

"Я считаю, что мы должны снять напряжение, которое сложилось вокруг этой ситуации. <…> Вы знаете, есть несколько областей, в которых все люди себя чувствуют специалистами: образование, медицина и гастрономия. И вот почему-то некоторые сторонние люди считают себя правыми, высказываясь о ситуации, о которой не имеют понятия. <…> А большинство этих выступлений по принципу "заметьте меня". Лечебная тактика была выбрана оптимальной для состояния спортсмена с учетом всех показателей", - подчеркнул Царенко.