Ученица Тутберидзе снова впереди. Юниорки Плющенко сорвали прыжки

Ставка на сложный контент не оправдала себя и отбросила фавориток далеко от верхних позиций.

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Первенство России среди юниоров едва началось, а уже вовсю кипит страстями. На ледовой арене в Перми сошлись сплошь подающие надежды фигуристки, которые готовы в будущем перенять эстафету у нынешних чемпионок. Среди участниц есть и настоящие восходящие звёзды: например, 14-летняя Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко».

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Вот только Вероника не справилась с ролью неофициального лидера. Вместо того чтобы блеснуть тройным акселем в короткой программе, она сорвала сложнейший элемент и едва прорвалась в текущую десятку.

Ещё одна воспитанница Плющенко 14-летняя Софья Титова также входила в число фавориток, но потеря каскада в короткой программе отбросила её на дно турнирной таблицы.

Лидерство в итоге захватила 15-летняя Алина Горбачёва, зажигающая в этом сезоне под саундтрек из фильма «Круэлла». А на втором месте идёт 14-летняя ученица Тутберидзе — Дарья Садкова.

Воспитанница Плющенко потеряла каскад

Сюрпризы в соревнованиях девушек на первенстве России начались с первой же разминки короткой программы. Софья Титова из «Ангелов Плющенко» имела прекрасные шансы бороться за пьедестал, особенно после снятия представительницы «Хрустального» Алисы Двоеглазовой. Обладательница грозного четверного лутца травмировала колено в начале февраля, поэтому вынужденно пропускает турнир. Однако минус одна конкурентка не остановила Соню от желания рисковать с ультра-си. Она смело пошла на каскад тройной аксель — тройной тулуп, но приземлила первый прыжок в степ-аут. Цеплять тулуп не имело смысла: его всё равно бы не засчитали. И всё-таки Соня скрутила второй прыжок, надеясь выиграть драгоценные баллы. Шалость не удалась: арбитры оценили лишь аксель, вычтя половину базовой стоимости за грубую ошибку.

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Евгений Плющенко после проката не сердился на Соню. Она и так переживала, ведь на предыдущих стартах каскад с тройным акселем неизменно ей покорялся и приносил первые места. 60,01 балла и 16-я позиция при 18 участницах — слишком скромный результат для Титовой. В произвольной она, конечно, сделает всё, чтобы исправить ситуацию.

Другая трикселистка Любовь Рубцова, напротив, решила перестраховаться и выбрала в короткой безопасный дупель. Эта стратегия оправдалась: с чистым прокатом и 67,48 балла она опередила не только Титову, но и главную надежду Плющенко — Веронику Жилину.

Жилина опять не справилась с волнением?

Вероника Жилина приковала к себе всё внимание во второй разминке. Под мелодию из «Лебединого озера» она зашла на козырной элемент — тройной аксель, но вместо трёх с половиной скрутила полтора оборота и опустилась на лёд нежной бабочкой. Остальные прыжки спортсменка выполнила безупречно: тройной риттбергер и каскад тройной лутц — тройной тулуп сделала на одном дыхании. Отличные вращения и дорожка шагов третьего уровня тоже намекнули, что ошибка в начале программы — досадное недоразумение.

К сожалению, по правилам одинарные прыжки в короткой программе никак не оцениваются, так что за аксель Нике поставили ноль баллов. А ведь на разминке ничто не предвещало беды: триксель у неё получался. Впрочем, это не первый раз, когда Нику подводит волнение на первенстве России. Год назад она рассыпалась в произвольной.

В итоге Жилина набрала за короткую 66,94 балла и остановилась на девятом месте. Выиграть первенство она по-прежнему может. Если соберёт четверные прыжки в произвольной.

Победная «Круэлла» Горбачёвой

Неприятности фигуристок из «Ангелов Плющенко» открыли дорогу воспитанницам других тренерских штабов. Выпавшим шансом захватить лидерство воспользовалась 15-летняя Елизавета Куликова, которая тренируется под руководством Светланы Соколовской. Лиза максимально чисто откаталась со стандартным набором прыжков и заработала от судей 67,88 балла.

Очередная потеря элемента произошла у Анастасии Марасановой. Каскад тройной лутц — тройной тулуп во второй половине закончился падением на первом прыжке и текущим последним местом.

Страшное падение испортило и выступление Лидии Плескачёвой из школы «Легенда». Одиночница споткнулась буквально на ровном месте и полетела лицом на холодный лёд. Лида мужественно поднялась и продолжила кататься, но вскоре упала с двойного акселя. Завершала прокат на морально-волевых.

Алине Горбачёвой было сложно выходить после серии неудач соперниц, но она не позволила себе дрогнуть. Постановку под прославленный Трусовой саундтрек из фильма «Круэлла» исполнила превосходно. Прыгала легко, словно пушинка. Двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройного лутца с тройным тулупом смотрелись очень и очень убедительно. Судьи, как и немногочисленные зрители, остались довольны: 74,51 балла и заслуженное первое место в короткой программе.

Восхождение юниорки Тутберидзе

Последнюю разминку девушек открывала Агата Петрова из Санкт-Петербурга. Чистая лирическая программа без ультра-си принесла ей высокие 68,81 балла. Мария Гордеева из группы Сергея Давыдова тоже хорошо себя проявила и заработала 68,27 балла.