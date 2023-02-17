Чикмарева и Янченков выиграли первенство России среди юниоров

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков в пятницу стали победителями первенства России среди юниоров по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир завершился в Перми.

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Победители набрали по сумме короткой и произвольной программ 208,68 балла. Второе место заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (202,98 балла), бронзовыми призерами стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (198,68).