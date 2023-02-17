Чикмарева и Янченков выиграли первенство России среди юниоров

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков в пятницу стали победителями первенства России среди юниоров по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир завершился в Перми.
Победители набрали по сумме короткой и произвольной программ 208,68 балла. Второе место заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (202,98 балла), бронзовыми призерами стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (198,68).
В танцах на льду первое место заняли Анна Щербакова и Егор Гончаров, которые набрали в сумме 181,80 балла. Серебряными призерами стали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (180,98), третье место заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (171,75).