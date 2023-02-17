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1 час назад

Фигуристы Чикмарева и Янченков выиграли первенство России среди юниоров в спортивных парах

ТАССиещё 5

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков в пятницу стали победителями первенства России среди юниоров по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир завершился в Перми.

Чикмарева и Янченков выиграли первенство России среди юниоров
Фото: ТАССТАСС

Победители набрали по сумме короткой и произвольной программ 208,68 балла. Второе место заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (202,98 балла), бронзовыми призерами стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (198,68).

В танцах на льду первое место заняли Анна Щербакова и Егор Гончаров, которые набрали в сумме 181,80 балла. Серебряными призерами стали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (180,98), третье место заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (171,75).

Фигурное катание,Юлия Артемьева,Анна Щербакова,
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