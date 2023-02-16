"Муж заново родился": Жена Костомарова о его состоянии

«О последствиях, которые могут быть, мы знали с самого начала. Когда Роман заболел, был собран консилиум самых лучших врачей.



У мужа было очень тяжелое, сложное состояние. Все показатели зашкаливали, с такими цифрами не живут и не выживают. А муж заново родился. То, что он сейчас с нами — это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, это самое главное для нас.



Когда Роман поправится, а это обязательно случится, и найдет в себе силы говорить о пережитом, он все расскажет сам», — приводит слова Домниной «Аргументы и Факты».