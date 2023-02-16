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Жена Костомарова - о пребывании мужа в реанимации: с такими показателями не выживают

Чемпионка мира по фигурному катанию Оксана Домнина рассказала о том, как проходил консилиум врачей по поводу лечения ее мужа, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова.

"Муж заново родился": Жена Костомарова о его состоянии
© РИА Новости

По ее словам, после того, как 46-летний спортсмен попал в реанимацию, все понимали, что процесс лечение не будет легким.

«О последствиях, которые могут быть, мы знали с самого начала. Когда Роман заболел, был собран консилиум самых лучших врачей.

У мужа было очень тяжелое, сложное состояние. Все показатели зашкаливали, с такими цифрами не живут и не выживают. А муж заново родился. То, что он сейчас с нами — это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, это самое главное для нас.

Когда Роман поправится, а это обязательно случится, и найдет в себе силы говорить о пережитом, он все расскажет сам», — приводит слова Домниной «Аргументы и Факты».

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Напомним, что Костомаров попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. На ее фоне у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп.

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