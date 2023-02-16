Домнина опровергла информацию о запрете матери Костомарова приходить к сыну

«Еще я прочитала какие-то домыслы о том, что в больницу не пускают маму Романа, это наглая ложь. Мама очень переживает, ей крайне тяжело видеть Рому в таком состоянии, поэтому мы вместе с ней и братом Ромы решили, что пока ей в больницу лучше не приезжать. Но этого точно никто не запрещает.



Очень хочется сказать всем большое спасибо! И давайте дальше молиться о том, чтобы Роман как можно скорее выздоровел, принял всю ситуацию и жил полноценной жизнью дальше», — приводят слова Домниной «Аргументы и Факты».