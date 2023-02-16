Домнина опровергла информацию о запрете матери Костомарова приходить к сыну

Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию Романа Костомарова, опровергла запрет матери спортсмена находиться в больнице рядом с сыном.
По ее словам, решение о том, что Валентине Костомаровой не нужно приезжать в реанимационное отделение ГКБ №40, было принято совместно с братом Романа, Денисом.
«Еще я прочитала какие-то домыслы о том, что в больницу не пускают маму Романа, это наглая ложь. Мама очень переживает, ей крайне тяжело видеть Рому в таком состоянии, поэтому мы вместе с ней и братом Ромы решили, что пока ей в больницу лучше не приезжать. Но этого точно никто не запрещает.
Очень хочется сказать всем большое спасибо! И давайте дальше молиться о том, чтобы Роман как можно скорее выздоровел, принял всю ситуацию и жил полноценной жизнью дальше», — приводят слова Домниной «Аргументы и Факты».
Напомним, что Костомаров попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. На ее фоне у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп.