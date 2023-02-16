«Россию просто предали». Интервью прославленного тренера по фигурному катанию

— Ну как уезжали? Воровали! Уговаривали, предлагали зарплаты. Раньше кроме денег на питание на сборах никаких средств не выделяли почти, а сейчас ребята попадают в сборные, их ставят на зарплату, федерация сильно помогает с экипировкой. В плане финансирования гораздо легче стало, и сейчас уже они гораздо серьёзнее думают: уезжать ли оттуда, где и результаты есть, и можно заработать. У нас почти все ребята приезжие, им надо снимать квартиры, кормить себя, так что финансовый момент действительно важен.



Мы подходим близко к тем результатам, которых за долгие годы достигли в Санкт-Петербурге. Спасибо надо сказать всему нашему тренерскому составу. Они работают очень вдумчиво и внимательно. Если у молодой пары что-то не получается, то тренеры делают и подъём, и выброс. Такая работа обязательно даёт результат.

«После всего, что Россия сделала для мира, к нам такое отношение»