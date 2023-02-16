«Россию просто предали». Интервью прославленного тренера по фигурному катанию

Заслуженный тренер России Валентина Тюкова в интервью «Матч ТВ» — о роли денег в фигурном катании, вине Запада перед Россией и выступлениях под нейтральным флагом. Тренер по фигурному катанию Валентина Тюкова вместе с супругом Валерием Тюковым за 38 лет работы в Перми воспитали десятки фигуристов для сборной России. Среди их учеников множество чемпионов мира среди юниоров, победители юношеской Олимпиады в парном катании, а также двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.
В интервью «Матч ТВ» Валентина Фёдоровна рассказала о значительном прогрессе в условиях для тренировок в Перми, где с 15 по 17 февраля проходит чемпионат России среди юниоров, а также поделилась отношением к смене спортивного гражданства, санкциям против России и перспективам возвращения наших фигуристов на международную арену.
«Раньше спортсменов просто воровали, предлагали зарплату»— Валентина Фёдоровна, Пермь сейчас можно назвать одним из центров развития фигурного катания в России?
— Безусловно. У нас в последние годы проводится множество соревнований. Первенство России во второй раз проходит, недавно был этап Гран-при России, соревнования на призы Татьяны Анатольевны Тарасовой. Пермь очень здорово принимает спортсменов, тренеров.
Важно, что во всех соревнованиях в нашем городе принимают участие многие местные спортсмены. На этом чемпионате, к примеру, выступают четыре дуэта из Пермского края и одна одиночница, Таисия Щербинина. Три наших пары участвовали в чемпионате России, причём достаточно успешно. В финале Гран-при у нас две пары будут выступать по юниорам и две по мастерам. И у одиночниц Виктория Федянина.
— В прошлом вы часто жаловались на нехватку льда. Сейчас в этом вопросе есть улучшения?
— У нас сейчас успешно работает группа под руководством Павла Слюсаренко. Это наш с Валерием Николаевичем (Тюковым, мужем Валентины Фёдоровны, — «Матч ТВ») ученик. Благодаря помощи школы «Старт», Центра спортивной подготовки и министерства спорта группа Павла значительно расширилась. У нас работают тренеры Егор Закроев, Александр Попов, Татьяна Тудвасева, хореограф Иван Малофеев, плюс пригласили специалиста из Москвы для помощи в постановке программ. Есть и тренер по ОФП.
Сейчас у нас десять пар, правда, некоторые недавно распались, но это нормальный процесс. Льда хватает на всех, в этом плане всё замечательно. Тренируемся двумя подгруппами. Одни и те же тренеры сначала работают с одними спортсменами, затем с другими, чтобы всем было комфортно. По сравнению с тем, что было ещё несколько лет назад в плане льда и инфраструктуры, стало гораздо лучше.
— Это помогает сохранять спортсменов в родном регионе? Всё-таки раньше часто пермские фигуристы уезжали в столицы…
— Ну как уезжали? Воровали! Уговаривали, предлагали зарплаты. Раньше кроме денег на питание на сборах никаких средств не выделяли почти, а сейчас ребята попадают в сборные, их ставят на зарплату, федерация сильно помогает с экипировкой. В плане финансирования гораздо легче стало, и сейчас уже они гораздо серьёзнее думают: уезжать ли оттуда, где и результаты есть, и можно заработать. У нас почти все ребята приезжие, им надо снимать квартиры, кормить себя, так что финансовый момент действительно важен.
Мы подходим близко к тем результатам, которых за долгие годы достигли в Санкт-Петербурге. Спасибо надо сказать всему нашему тренерскому составу. Они работают очень вдумчиво и внимательно. Если у молодой пары что-то не получается, то тренеры делают и подъём, и выброс. Такая работа обязательно даёт результат.
«После всего, что Россия сделала для мира, к нам такое отношение»
— На чемпионате России среди юниоров ваши ученики также претендуют на самые высокие места, однако на юниорский чемпионат мира в любом случае не поедут. Как вы лично переживаете эту ситуацию?
— Виноватых внутри России я не вижу. Ладно, на Олимпиаде в Пекине мы прошли под белым флагом, но когда наших паралимпийцев не пустили на Игры — это за гранью допустимого. Америка и Европа всегда рассказывают, как им важны права всех людей, а тут нас они, считайте, похоронили.
Я считаю, что Россию просто предали. Мы выиграли войну, освободили стольких людей от издевательств. Мы часто бывали на соревнованиях в той же Польше, посещали самые скорбные места и видели своими глазами, что там происходило. И ребята наши видели. И после всего, что Россия сделала для мира, к нам такое отношение.
— Сейчас, на ваш взгляд, стоит соглашаться на участие в соревнованиях в нейтральном статусе?
— Очень тяжёлый вопрос. Ребятам надо выступать, потому что спортивный век очень быстро проходит. Поэтому выступать надо, но при этом необходимо активно добиваться возвращения полноценного статуса.
— В этой ситуации перед многими спортсменами встаёт вопрос смены гражданства. Как вы бы восприняли, если бы ваш ученик сейчас принял такое решение?
— Слава богу, мне о таких случаях в моей группе неизвестно. Если я узнаю, то, конечно, буду отговаривать. Нам самим с мужем предлагали работать в Японии, но мы как приехали в Пермь в 1985 году, так ни разу даже не думали о переезде. Было много возможностей остаться за границей, но Россия — это наша земля, и мы стараемся доносить это и спортсменам, и детям. Каждый имеет право выбора, но лично я против такой практики.
— В последние дни многие замечают смену риторики главы МОК Томаса Баха. Вы верите, что ситуация скоро изменится в лучшую сторону?
— Я думаю, что в конце концов найдутся адекватные головы. Я 56 лет работаю, лет 40 ездила по международным соревнованиям, общалась со спортсменами и тренерами со всего мира. В личном общении все признаются, что без России это соревнования детского сада. Всё равно иностранцы всегда равнялись на наших, тянулись и старались учиться у России. Сейчас же их уровень резко упал. А зачем лишний раз падать, когда и так можно побеждать, без сложных элементов?