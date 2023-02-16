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1 час назад

Психотерапевт назвал главное условие для полного выздоровления Костомарова

Чемпионат.comиещё 1

Психотерапевт Георгий Амусин рассказал, при каком условии фигурист Роман Костомаров, с 10 января находящийся в реанимации с тяжёлой пневмонией, может полностью выздороветь.

Психотерапевт назвал главное условие для полного выздоровления Костомарова
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В феврале из-за осложнений олимпийскому чемпиону были ампутированы стопы и несколько пальцев, после чего стало известно, что состояние фигуриста постепенно улучшается.

Психотерапевт считает, что Костомаров выздоровеет по-настоящему тогда, когда найдет новые смыслы жизни. Спортсмены много внимания уделяют развитию телесности, но теперь Костомарову придется пройти «испытание личности» и найти другие пути достижения целей.

«Люди, когда вкладываются в свою телесность, еще развивают другие качества, такие как умение быть организованными, умение ставить цель и принимать боль. Когда программа жизни меняется, приходится реализовывать себя не при том наборе, на который рассчитывал», – приводит слова Амусина «ФедералПресс».

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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