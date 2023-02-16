Тамару Москвину прооперировали

Тамара Москвина, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, рассказала, что находится в больнице после операции. Об этом пишет ТАСС.
Тренер подчеркнула, что операция прошла в среду, 15 февраля. Она добавила, что не считает нужным сообщать диагноз.
«Чувствую себя прекрасно», - уточнила Москвина.
Она выразила надежду, что к марту восстановится и сможет быть со своими учениками на финале Гран-при России.
Напомним, что Москвина воспитала многих олимпийских чемпионов и призеров. В июне 2023 года ей исполнится 81 год.