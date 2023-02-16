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31 минуту назад

Тамару Москвину прооперировали

Илья Родин

Тамара Москвина, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, рассказала, что находится в больнице после операции. Об этом пишет ТАСС.

Тамару Москвину прооперировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тренер подчеркнула, что операция прошла в среду, 15 февраля. Она добавила, что не считает нужным сообщать диагноз.

«Чувствую себя прекрасно», - уточнила Москвина.

Она выразила надежду, что к марту восстановится и сможет быть со своими учениками на финале Гран-при России.

Напомним, что Москвина воспитала многих олимпийских чемпионов и призеров. В июне 2023 года ей исполнится 81 год.

Фигурное катание,Тамара Москвина,
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