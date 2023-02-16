Тамару Москвину прооперировали

Тамара Москвина, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, рассказала, что находится в больнице после операции. Об этом пишет ТАСС.

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Тренер подчеркнула, что операция прошла в среду, 15 февраля. Она добавила, что не считает нужным сообщать диагноз.

«Чувствую себя прекрасно», - уточнила Москвина.

Она выразила надежду, что к марту восстановится и сможет быть со своими учениками на финале Гран-при России.