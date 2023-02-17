Плющенко пригрозил уходом фигуристов в другие сборные из-за судейства

Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что устал бороться за справедливые оценки для своих спортсменов, многие из которых уже думают о переходе в другие сборные. Таким образом специалист выразил свое недовольство судейством на юниорском чемпионате России, проходящем в Перми.
"Поговорили со спортсменами, с родителями, скорее всего, будет переход в другие страны. Многих спортсменов. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам еще и за справедливость… И мне бороться… Я уже устал. Если мы не нужны, мои спортсмены не нужны федерации, не нужны нашему фигурному катанию, то мы пойдем туда, где мы нужны. Это уже не первый сезон, это долго накапливалось", — цитирует Плющенко "Матч ТВ".
Победительницей турнира у одиночниц стала представительница спортшколы фигурного катания Твери Алина Горбачева. По cумме двух программ Горбачева, тренером которой являетcя Cофья Федченко, заработала 224,41 балла. Это позволило ей опередить моcквичку Веронику Жилину, предcтавляющую академию "Ангелы Плющенко" (218,79), а также еще одну предcтавительницу cтолицы Марию Гордееву из школы ЦCКА (213,02) — в ее активе бронза турнира. Четвертой стала еще одна ученица Евгения Плющенко Софья Титова. По сумме программ она набрала 200,73 балла. Стоит отметить, что после короткой программы она занимала лишь 16 е место из 18 участниц, а после произвольного проката была недовольна судейством. Ранее российская певица Анита Цой высказалась о музыкальном дебюте олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.