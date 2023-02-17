Плющенко пригрозил уходом фигуристов в другие сборные из-за судейства

"Поговорили со спортсменами, с родителями, скорее всего, будет переход в другие страны. Многих спортсменов. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам еще и за справедливость… И мне бороться… Я уже устал. Если мы не нужны, мои спортсмены не нужны федерации, не нужны нашему фигурному катанию, то мы пойдем туда, где мы нужны. Это уже не первый сезон, это долго накапливалось", — цитирует Плющенко "Матч ТВ".