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1 час назад

Вайцеховская о критике Плющенко в адрес судей: «За его словами стоит не самая приятная констатация реального факта. Но есть и другая правда»

Sports.ruиещё 2

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о критике Евгения Плющенко в адрес судей после юниорского первенства России в Перми.

Вайцеховская отреагировала на критику Плющенко в адрес судей
Фото: Sports.ruSports.ru

«Двойственное ощущение от высказываний Евгения Плющенко в адрес судей. По факту, за его словами стоит не самая приятная констатация реального, увы, факта: квалификация российских специалистов может быть сколь угодно высокой, но даже поверхностный анализ протоколов оставляет ощущение, что почти все они на протяжении многих лет играют в свою игру.

Но есть и другая правда. Она в том, что, если спортсмен ошибается, жаловаться на судейство – не самая правильная стратегия. Это касается не только фигурного катания, а вообще всех видов спорта, где за пультами – люди.

Да, Вероника Жилина в произвольной программе однозначно была лучшей. Мне, например, вообще нравятся девочки Плющенко. Прежде всего – своей превосходной физической подготовкой. Когда видишь реальный четверной прыжок, а не четверной «вжик», это производит впечатление и по мне, так обязательно должно отражаться в надбавке за качество. Причем, в большей степени, нежели это обычно происходит. Если говорить о развитии фигурного катания, нельзя не поощрять подобные вещи.

Но Жилина произвольную программу и выиграла. То есть, формально здесь не придраться. Ну, да: GOE и вторая оценка оказались недостаточно велики. Но совершенно не исключаю, что это следствие девятого места в короткой программе. Дала повод не считать себя фаворитом.

Раз так, то и жалобы не слишком уместны», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

Фигурное катание,Вероника Жилина,Евгений Плющенко,
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