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1 час назад

Медведева ответила на вопрос о будущем

Lenta.ruиещё 1

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопрос о будущем. Ее слова приводит ТАСС.

Медведева ответила на вопрос о будущем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня действительно пока нет большого желания тренировать, потому что есть другие направления для развития. Пока тренерская карьера не особо интересует, но пообщаться с детишками и вспомнить себя в их возрасте, как сама выступала, было интересно», — заявила она.

Медведева добавила, что сейчас является постоянным участником телешоу «Ледниковый период», а также комментирует международные турниры.

Ранее Медведева объяснила, почему приняла решение о завершении карьеры.

«Объективно взглянула на себя со стороны — оценила, могу ли я или не могу с точки зрения физических возможностей», — рассказала она и добавила, что хочет позаботиться о своем здоровье.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

Фигурное катание,Евгения Медведева,
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