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1 час назад

Плющенко пожелал Костомарову скорейшего выздоровления

Чемпионат.com

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко пожелал скорейшего выздоровления олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову.

Плющенко пожелал Костомарову скорейшего выздоровления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не хочу спекулировать на этой теме. Рома – действительно мой близкий друг. Дай бог, чтобы он поправился и вышел из этой клиники!» — сказал Плющенко в интервью «РИА Новости Спорт».

Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы и несколько пальцев. Позднее стало известно, что после проведения ампутации на кистях рук спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам снова пришлось подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). Из-за большого количества фиброза врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Евгений Плющенко,
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