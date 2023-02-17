Плющенко пожелал Костомарову скорейшего выздоровления

«Не хочу спекулировать на этой теме. Рома – действительно мой близкий друг. Дай бог, чтобы он поправился и вышел из этой клиники!» — сказал Плющенко в интервью «РИА Новости Спорт».

Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы и несколько пальцев. Позднее стало известно, что после проведения ампутации на кистях рук спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам снова пришлось подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). Из-за большого количества фиброза врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.