Протезист оценил шансы Костомарова вернуться в фигурное катание

«С уверенностью могу сказать, что с уровнем современного протезирования, если мимо вас пройдёт человек с парной ампутацией стоп ног, то вы этого вообще не заметите.

А вот с фигурным катанием всё сложнее. Встать на коньки современные аппараты, безусловно, позволяют. Но учитывая, что в фигурном катании важны сильные ноги, при парной ампутации вряд ли у Костомарова получится исполнять какие-то поддержки и сложные элементы. Шансы вернуться на лёд в былом качестве сводятся к минимальным», — приводит слова Наконечного StarHit .

10 января стало известно, что Романа Костомарова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 7 февраля появилась информация, что из-за некроза Костомарову ампутировали стопу. При этом был риск ампутации стоп на двух ногах.

Костомаров в паре с Татьяной Навкой стал олимпийским чемпионом Игр в Турине в 2006 году в танцах на льду, двукратным чемпионом мира, а также трёхкратным чемпионом Европы. В 2006 году после успеха в Турине они объявили о завершении карьеры.