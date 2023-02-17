Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
28 минут назад

Протезист Наконечный: у Костомарова минимальные шансы вернуться в фигурное катание

Betassist

Главный протезист инновационной немецкой компании OttoBock Андрей Наконечный оценил шансы Романа Костомарова вернутся на лёд. Недавно 46-летнему фигуристу ампутировали стопы ног из-за осложнений, вызванных воспалением лёгких.

Протезист оценил шансы Костомарова вернуться в фигурное катание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С уверенностью могу сказать, что с уровнем современного протезирования, если мимо вас пройдёт человек с парной ампутацией стоп ног, то вы этого вообще не заметите.

А вот с фигурным катанием всё сложнее. Встать на коньки современные аппараты, безусловно, позволяют. Но учитывая, что в фигурном катании важны сильные ноги, при парной ампутации вряд ли у Костомарова получится исполнять какие-то поддержки и сложные элементы. Шансы вернуться на лёд в былом качестве сводятся к минимальным», — приводит слова Наконечного StarHit.

10 января стало известно, что Романа Костомарова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 7 февраля появилась информация, что из-за некроза Костомарову ампутировали стопу. При этом был риск ампутации стоп на двух ногах.

Костомаров в паре с Татьяной Навкой стал олимпийским чемпионом Игр в Турине в 2006 году в танцах на льду, двукратным чемпионом мира, а также трёхкратным чемпионом Европы. В 2006 году после успеха в Турине они объявили о завершении карьеры.

Фигурное катание,Андрей Наконечный,Роман Костомаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий