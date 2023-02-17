СМИ: врачи боятся делать операцию Костомарову

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову на данный момент не будут делать операции, так как на его органы будет слишком большая нагрузка. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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По данным источника, вопрос операции пока остается актуальным. Также сообщается, что чемпиону ОИ делали прокол и ставили дренаж для того, чтобы вывести из легкого жидкость. Из-за проблем с почками у Костомарова отекает организм. Кроме того, у него наблюдается проблема с забиванием сосудов.

Напомним, что Костомаров попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. На ее фоне у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп.

Информация в СМИ также разнилась: некоторые издания писали об ампутации одной стопы, левой, другие — о том, что спортсмен лишился стоп на обеих ногах.

Telegram-канал SHOT сообщал, что состояние Романа Костомарова после незначительного улучшения снова стало ухудшаться.