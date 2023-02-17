Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, почему фигуристу Костомарову не рискуют делать новую операцию

Газета.Ruиещё 4

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову на данный момент не будут делать операции, так как на его органы будет слишком большая нагрузка. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

СМИ: врачи боятся делать операцию Костомарову
Фото: ТАССТАСС

По данным источника, вопрос операции пока остается актуальным. Также сообщается, что чемпиону ОИ делали прокол и ставили дренаж для того, чтобы вывести из легкого жидкость. Из-за проблем с почками у Костомарова отекает организм. Кроме того, у него наблюдается проблема с забиванием сосудов.

Напомним, что Костомаров попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. На ее фоне у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп.

Информация в СМИ также разнилась: некоторые издания писали об ампутации одной стопы, левой, другие — о том, что спортсмен лишился стоп на обеих ногах.

Telegram-канал SHOT сообщал, что состояние Романа Костомарова после незначительного улучшения снова стало ухудшаться.

Ранее сообщалось, что Костомаров пытается сбежать из реанимации, не осознавая, что происходит.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий