Леонтьева и Горелкин объявили о переходе во взрослое катание

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, приняли решение о переходе во взрослое катание со следующего сезона.
В пятницу в Перми Леонтьева и Горелкин завоевали серебро первенства России среди юниоров, уступив только Анне Щербаковой и Егору Гончарову.
— Полностью готовы к переходу. Понимаем, что готовы выступать по мастерам и показывать мастерское катание, а не катание бывалых юниоров, — передаёт слова Горелкина корреспондент «Матч ТВ».
Леонтьева и Горелкин выступают вместе с сезона 2018/19.