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16 минут назад

Рудковская о смене учениками Плющенко спортивного гражданства: это не его желание

Газета.Ru

Музыкальный продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о критике со стороны спортсмена в адрес Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Руководитель академии «Ангелы Плющенко» остался недоволен судейством на первенстве России, заявив, что допускает смену спортивного гражданства некоторыми из своих подопечных. Рудковская призвала журналистов не искажать смысл его слов, подчеркнув, что это не его личное желание.

Рудковская пояснила слова Плющенко о смене гражданства фигуристами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Евгений высказал желание родителей учеников и самих спортсменов сменить спортивное гражданство. Это не его личное желание. Хватит писать неправду», — цитирует Рудковскую Sport24.

Победительницей турнира у одиночниц на первенстве России стала представительница спортшколы фигурного катания Твери Алина Горбачева.

По сумме двух программ Горбачева, тренером которой является Софья Федченко, заработала 224,41 балла. Это позволило ей опередить москвичку Веронику Жилину, представляющую академию «Ангелы Плющенко» (218,79), а также еще одну представительницу столицы Марию Гордееву из школы ЦСКА (213,02) — в ее активе бронза турнира.

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Четвертой стала еще одна ученица Евгения Плющенко Софья Титова. По сумме программ она набрала 200,73 балла. Стоит отметить, что после короткой программы она занимала лишь 16-е место из 18 участниц, а после произвольного проката была недовольна судейством.

Фигурное катание,Алина Горбачева,Вероника Жилина,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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