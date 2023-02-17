Навка поделилась воспоминаниями от победы с Костомаровым на Играх-2006

«Друзья мои, сегодня 17 лет со дня нашего с Романом обязательного танца на Олимпийских играх 2006 года в Турине. Нет у меня ощущения прошедших лет. Ощущение, что это было буквально вчера. Я помню все движения, пластику и тот непоколебимый наш с Ромой настрой на победу!



Мы с Ромой ни капельки не сомневались, что в итоге будем первыми», — написала Навка в своем Telegram-канале.