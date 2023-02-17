Навка поделилась воспоминаниями от победы с Костомаровым на Играх-2006

Российская фигуристка Татьяна Навка поделилась воспоминаниями о выступлении в дуэте с Романом Костомаровым на Олимпийских играх 2006 года в итальянском Турине, где пара стала победителем турнира в танцах на льду.
«Друзья мои, сегодня 17 лет со дня нашего с Романом обязательного танца на Олимпийских играх 2006 года в Турине. Нет у меня ощущения прошедших лет. Ощущение, что это было буквально вчера. Я помню все движения, пластику и тот непоколебимый наш с Ромой настрой на победу!
Мы с Ромой ни капельки не сомневались, что в итоге будем первыми», — написала Навка в своем Telegram-канале.
СМИ ранее сообщили об ампутации кистей рук фигуристу из-за некроза, однако мать Костомарова Валентина опровергла эту информацию. Некоторые издания написали о том, что спортсмену ампутировали несколько пальцев на руках, но не кисти целиком.
Также сообщалось, что Костомаров перенес операцию по ампутации стоп. Информация в СМИ также разнилась: некоторые издания писали об ампутации одной стопы, левой, другие о том, что спортсмен лишился стоп на обеих ногах.
О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Он попал в реанимацию с тяжелой формой пневмонии.