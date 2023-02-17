Анна Щербакова показала селфи с золотой медалью ОИ-2022, сделанное в Пекине

Главной фавориткой Игр была Камила Валиева, но после командного турнира стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки, сданной на чемпионате России. Камиле пришлось лично доказывать перед выездной панелью CAS своё право выступить в личных соревнованиях. После такого давления её хватило только на короткую программу, которую Камила выиграла. Щербакова стала второй, опередив Трусову почти на 6 баллов. Отыграть этот отрыв Трусовой не помогли даже пять четверных прыжков и лучший результат в произвольной программе.