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1 час назад

Анна Щербакова показала селфи с золотой медалью ОИ-2022, сделанное в Пекине

Чемпионат.com

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала в соцсетях пост, посвящённый годовщине победы на Олимпийских играх – 2022.

Анна Щербакова показала селфи с золотой медалью ОИ-2022, сделанное в Пекине
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Щербакова показала селфи после награждения золотой медалью, подписав под фото: «One year».

Соцсети

Главной фавориткой Игр была Камила Валиева, но после командного турнира стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки, сданной на чемпионате России. Камиле пришлось лично доказывать перед выездной панелью CAS своё право выступить в личных соревнованиях. После такого давления её хватило только на короткую программу, которую Камила выиграла. Щербакова стала второй, опередив Трусову почти на 6 баллов. Отыграть этот отрыв Трусовой не помогли даже пять четверных прыжков и лучший результат в произвольной программе.

Фигурное катание,Камила Валиева,Анна Щербакова,
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