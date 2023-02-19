ФФКР отказалась оценить слова Плющенко о судействе

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган и пресс-атташе Ольга Ермолина не ответили на запросы «Р-Спорта» о соответствии высказываний Евгения Плющенко кодексу этики ФФКР.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми. Ученицы Евгения Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места.