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1 час назад

ФФКР отказалась оценить слова Плющенко на соответствие кодексу этики. Ранее он раскритиковал судейство на юниорском первенстве России

Sports.ruиещё 1

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган и пресс-атташе Ольга Ермолина не ответили на запросы «Р-Спорта» о соответствии высказываний Евгения Плющенко кодексу этики ФФКР.

ФФКР отказалась оценить слова Плющенко о судействе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми. Ученицы Евгения Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места.

Кодекс этики ФФКР требует от тренеров «избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме итогов соревнований и решений судейской бригады».

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