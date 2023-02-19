ФФКР отказалась оценить слова Плющенко о судействе

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган и пресс-атташе Ольга Ермолина не ответили на запросы «Р-Спорта» о соответствии высказываний Евгения Плющенко кодексу этики ФФКР.
Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми. Ученицы Евгения Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места.
Кодекс этики ФФКР требует от тренеров «избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме итогов соревнований и решений судейской бригады».