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43 минуты назад

Рудковская заступилась за обвиненных в «предательстве» юниоров

Майк Габриелян

Жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская заявила, что нельзя обвинять в предательстве юных спортсменов, выходящих из российского гражданства. По ее словам, дети и родители ищут не новой Родины, а справедливости.

Рудковская заступилась за обвиненных в «предательстве» юниоров
Фото: соцсетисоцсети

«Вы кого хотите обвинить в предательстве? Детей 13-14 лет с родителями ? Детей , у которых очень короткий век в юниорском спорте?» - задалась вопросом Рудковская.

По ее мнению, спортсмены ищут «не новой страны, а именно справедливого спорта , потому что он для них это жизнь».

Рудковская отметила, что «Родина у нас одна», но она страдает, когда видит, как спортсменов в России «гнобят и заваливают».

Продюсер пообещала «за каждого ребенка биться до конца», и отметила, что «с руками и ногами заберут девочек, обладающих 3 и 4 прыжками ультра си в произвольной программе».

Ранее ученицы Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места на первенстве России среди юниоров в Перми. Плющенко заявил, что недоволен судейством. Он пригрозил перевести учениц в другие страны, сказав, что они «не говёшки», а «топовые спортсмены».

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