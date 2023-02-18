Рудковская заступилась за обвиненных в «предательстве» юниоров

Жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская заявила, что нельзя обвинять в предательстве юных спортсменов, выходящих из российского гражданства. По ее словам, дети и родители ищут не новой Родины, а справедливости.

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«Вы кого хотите обвинить в предательстве? Детей 13-14 лет с родителями ? Детей , у которых очень короткий век в юниорском спорте?» - задалась вопросом Рудковская.

По ее мнению, спортсмены ищут «не новой страны, а именно справедливого спорта , потому что он для них это жизнь».

Рудковская отметила, что «Родина у нас одна», но она страдает, когда видит, как спортсменов в России «гнобят и заваливают».

Продюсер пообещала «за каждого ребенка биться до конца», и отметила, что «с руками и ногами заберут девочек, обладающих 3 и 4 прыжками ультра си в произвольной программе».