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29 минут назад

Состояние фигуриста Костомарова остается без изменений

Газета.Ru

Состояние олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова остается без изменений, сообщает "РБК Спорт".

Состояние фигуриста Костомарова остается без изменений
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА НовостиРамиль Ситдиков/РИА Новости

"Пока все так же", — сообщили изданию в окружении спортсмена. Ранее сообщалось, что фигурист остается в тяжелом состоянии, и медики приняли решение не проводить новых операций из-за большой нагрузки на органы спортсмена.

Костомарову якобы делали прокол и ставили дренаж для того, чтобы вывести из легкого жидкость. Из-за проблем с почками у Костомарова отекает организм и наблюдается проблема с забиванием сосудов. Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России.

После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу "Ледниковый период".

Ранее Зарема Салихова, жена бывшего президента и владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, раскритиковала Российский футбольный союз (РФС) за проведение матчей Кубка России по футболу в феврале. Ранее сообщалось, что в те дни, когда в Москве должны пройти матчи "Спартак" — "Локомотив" и ЦСКА — "Краснодар", ожидается значительное снижение температуры.

Фигурное катание,Зарема Салихова,Роман Костомаров,Леонид Федун,РФС,Спартак,
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