Состояние фигуриста Костомарова остается без изменений

Состояние олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова остается без изменений, сообщает "РБК Спорт".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Пока все так же", — сообщили изданию в окружении спортсмена. Ранее сообщалось, что фигурист остается в тяжелом состоянии, и медики приняли решение не проводить новых операций из-за большой нагрузки на органы спортсмена.

Костомарову якобы делали прокол и ставили дренаж для того, чтобы вывести из легкого жидкость. Из-за проблем с почками у Костомарова отекает организм и наблюдается проблема с забиванием сосудов. Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России.

После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу "Ледниковый период".