Состояние фигуриста Костомарова остается без изменений

Состояние олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова остается без изменений, сообщает "РБК Спорт".
"Пока все так же", — сообщили изданию в окружении спортсмена. Ранее сообщалось, что фигурист остается в тяжелом состоянии, и медики приняли решение не проводить новых операций из-за большой нагрузки на органы спортсмена.
Костомарову якобы делали прокол и ставили дренаж для того, чтобы вывести из легкого жидкость. Из-за проблем с почками у Костомарова отекает организм и наблюдается проблема с забиванием сосудов. Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России.
После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу "Ледниковый период".
Ранее Зарема Салихова, жена бывшего президента и владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, раскритиковала Российский футбольный союз (РФС) за проведение матчей Кубка России по футболу в феврале. Ранее сообщалось, что в те дни, когда в Москве должны пройти матчи "Спартак" — "Локомотив" и ЦСКА — "Краснодар", ожидается значительное снижение температуры.