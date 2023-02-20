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40 минут назад

Железняков: комитет по этике ФФККР должен рассмотреть слова Плющенко. Это шантаж судей

Чемпионат.com

Хореограф группы Этери Туттберидзе Алексей Железняков поделился мыслями о высказываниях олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Железняков: комитет по этике ФФККР должен рассмотреть слова Плющенко. Это шантаж судей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России в Перми, где выступали его подопечные. После этого он заявил, что спортсменки могут продолжить выступление под флагами других стран, если подобное повторится

«Можно написать миллион правил, но они не действуют. Конечно, комитет по этике ФФККР должен рассмотреть слова Евгения Плющенко. Если он не разбирается в правилах и не видит недокруты, то это

Он остался в прошлом и живет в прошлом. Нельзя говорить, что его детей засуживают. Такого просто нет. Плющенко может что угодно говорить на эмоциях. Это шантаж судей, родителей и федерации", — приводит слова Железнякова «РИА Новости Спорт».

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