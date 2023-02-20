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26 минут назад

Комиссия по этике ФФККР рассмотрит высказывания Плющенко о судействе

Чемпионат.com

Комиссия по этике обсудит слова олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о судействе. Об этом сообщила председатель комиссии Ирина Рабер.

Комиссия по этике ФФККР рассмотрит высказывания Плющенко о судействе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы сначала всё обсудим и уточним все точки зрения. Такие вопросы нельзя решать с кондачка, надо понять ситуацию и узнать мнения судей и тренеров. Но раз пошла такая волна при обсуждении, то д

Нам надо во всём разобраться, и потом мы с Александром Ильичом Коганом (генеральным директором ФФККР, членом комиссии) примем решение. Думаю, что в ближайшие дни это маловероятно. Нам надо рассмотреть все точки зрения, особенно когда это касается чести многих (судей и тренеров). Поэтому в этом надо сначала разобраться», — приводит слова Рабер «РИА Новости Спорт».

Фигурное катание,Ирина Рабер,Александр Коган,Евгений Плющенко,
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