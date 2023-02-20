У Костомарова обнаружили вторичный менингит

Врачи российского фигуриста Романа Костомарова обнаружили, что у из-за сепсиса у спортсмена развился вторичный менингит. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Уточняется, что в данный момент врачи смогли остановить процесс заражения крови, но состояние спортсмена всё равно остаётся крайне тяжёлым и нестабильным. Сейчас Костомаров введён в медикаментозный сон и подключен к аппарату ИВЛ.

Напомним, что Романа Костомарова госпитализировали 10 января с пневмонией, но болезнь дала многочисленные осложнения. Они, в свою очередь, привели к хирургическому вмешательству и частичной ампутации конечностей.