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16 минут назад

У Костомарова обнаружили вторичный менингит

Елена Прошина

Врачи российского фигуриста Романа Костомарова обнаружили, что у из-за сепсиса у спортсмена развился вторичный менингит. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У Костомарова обнаружили вторичный менингит
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что в данный момент врачи смогли остановить процесс заражения крови, но состояние спортсмена всё равно остаётся крайне тяжёлым и нестабильным. Сейчас Костомаров введён в медикаментозный сон и подключен к аппарату ИВЛ.

Напомним, что Романа Костомарова госпитализировали 10 января с пневмонией, но болезнь дала многочисленные осложнения. Они, в свою очередь, привели к хирургическому вмешательству и частичной ампутации конечностей.

Состояние Костомарова ухудшилось

Напомним, что ранее у Костомарова также произошло кровоизлияние в мозг. По сообщениям медиков, поражение могло затронуть четверть головного мозга.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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