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36 минут назад

Фигурист Коляда снялся с финала Гран-при России. Его заменит Даниелян

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Серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании Артур Даниелян заменит бронзового медалиста чемпионата мира — 2018 Михаила Коляду в финале Гран-при России. Соревнования пройдут 4–5 марта в Санкт-Петербурге.

Фигурист Коляда снялся с финала Гран-при России
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Михаил Коляда не выступит в финале Гран-при России, его заменит Артур Даниелян как следующий запасной», — приводит слова своего источника «РИА Новости Спорт».

Коляда отобрался в финал Гран-при России, заняв четвёртое и третье места на двух московских этапах серии. С тех пор Михаил не выступал на соревнованиях, пропустив чемпионаты России и Санкт-Петербурга. Причиной снятия стало обострение синусита и восстановление после болезни.

Ранее с финала Гран-при из-за обострившейся травмы снялся Илья Яблоков, его заменил Макар Игнатов.

Фигурное катание,Макар Игнатов,Михаил Коляда,Артур Даниелян,
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