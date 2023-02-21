ISU не будет рассматривать вопрос допуска россиян как минимум до середины марта

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет рассматривать вопрос допуска россиян к международным соревнованиям как минимум до середины марта, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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На сегодняшний момент российские фигуристы не имеют права выступать на турнирах под эгидой ISU с весны 2022 года. Таким образом, представители России не выступили на чемпионате мира — 2022 в Монпелье, турнирах международного Гран-при и чемпионате Европы — 2023.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований на неопределенный срок.