ISU не будет рассматривать вопрос допуска россиян как минимум до середины марта

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет рассматривать вопрос допуска россиян к международным соревнованиям как минимум до середины марта, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
На сегодняшний момент российские фигуристы не имеют права выступать на турнирах под эгидой ISU с весны 2022 года. Таким образом, представители России не выступили на чемпионате мира — 2022 в Монпелье, турнирах международного Гран-при и чемпионате Европы — 2023.
Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований на неопределенный срок.
Ранее сообщалось, что генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что организация рассмотрит слова двукратного олимпийского чемпиона тренера Евгения Плющенко о судьях, работавших на первенстве России среди юниоров.