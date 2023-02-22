Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова выступила в качестве диджея перед матчем между московским "Локомотивом" и "Спартаком" в четвертьфинале Кубка России.

Кадры диджейского сета в исполнении 20-летней спортсменки опубликовал фан-аккаунт россиянки TeamZagitova в Telegram-канале.

Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой на Играх в корейском Пхенчхане в 2018 году. Помимо победы на ОИ-2018, в активе спортсменки есть серебро Игр в командных соревнованиях, а также победы на чемпионатах России, Европы, мира и в финале Гран-при.

Напомним, что игра "Локомотив" — "Спартак" пройдет на стадионе "РЖД Арена" в Черкизово. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию.