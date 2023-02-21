Тарасова не сомневалась, что WADA пойдет до конца в деле Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не сомневалась в том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом Тарасова рассказала ТАСС во вторник.

"Я не надеялась, что они подавать не будут. Конечно, никаких надежд не было, они же предлагают четыре года. Глупо было бы как-то. Я ничего не думаю, что будет дальше, потому что не могу на это влиять", - сказала Тарасова.

Во вторник WADA сообщило о подачи апелляции в CAS. Дисциплинарный комитет РУСАДА установил, что хотя спортсменка и совершила нарушение антидопинговых правил, в этом нет ее вины или халатности. В отношении фигуристки не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль. WADA отмечает, что в рамках апелляции будет добиваться аннулирования всех результатов Валиевой с 25 декабря 2021 года и дисквалификации спортсменки на четыре года.