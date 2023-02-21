Роднина отказалась называть передачу дела Валиевой в CAS давлением

"Думаю, у WADA были основания обращаться в CAS. Дело Камилы — беда РУСАДА. Это же ненадуманные обвинения, факт запрещенных препаратов был. Я не настолько знаю допустимые дозы, но правила были нарушены. Да, проверять пробы стали очень поздно, но факт остается. Это нельзя назвать политическим давлением — это наша проблема. РУСАДА сделал ошибку, сработав неоперативно перед Олимпиадой", - передает слова Родниной Sport24.