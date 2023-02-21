Роднина отказалась называть передачу дела Валиевой в CAS давлением

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило жалобу по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). В организации намерены добиться для россиянки четырехлетней дисквалификации.
"Думаю, у WADA были основания обращаться в CAS. Дело Камилы — беда РУСАДА. Это же ненадуманные обвинения, факт запрещенных препаратов был. Я не настолько знаю допустимые дозы, но правила были нарушены. Да, проверять пробы стали очень поздно, но факт остается. Это нельзя назвать политическим давлением — это наша проблема. РУСАДА сделал ошибку, сработав неоперативно перед Олимпиадой", - передает слова Родниной Sport24.
Напомним, что во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг спортсменки. В пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.
13 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило его о решении трибунала организации оправдать Валиеву, которая не несет вины за нарушение антидопинговых правил. Однако, спортсменку лишили золотой медали чемпионата России 2021 года.
Ранее Татьяна Тарасова назвала больными людьми тех, кто продолжает преследование в суде Камилы Валиевой.