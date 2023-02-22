«МОК приветствует решение ВАДА передать дело в CAS, что делает нас на один шаг ближе к окончанию процесса, которого так ждут атлеты. Поскольку это дело касается пробы, взятой не в рамках Олимпийских игр, но повлиявшей на результаты командного и индивидуального турниров по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, МОК надеется, что дело будет рассмотрено максимально быстро. Это также в интересах всех вовлеченных лиц, в особенности атлетов, которые всё ещё не могут получить медали Игр-2