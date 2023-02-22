В США оценили решение WADA подать апелляцию в CAS на оправдание Валиевой

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт оценил решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признать фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает USA Today.

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Функционер из США поблагодарил WADA, отметив, что их действия направлены на восстановление доверия к глобальной антидопинговой системе.

«Теперь будем надеяться, что слушания пройдут быстро и будут открытыми для публики, чтобы спортсмены, чьи мечты висят на волоске, могли верить окончательному результату», — заявил Тайгерт.

О решении WADA стало известно 21 февраля. Там назвали выводы РУСАДА неверными и воспользовалось правом подать иск по условиям Всемирного антидопингового кодекса. Организация призвала дисквалифицировать Валиеву на четыре года.

13 января РУСАДА проинформировало WADA об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. В WADA остались недовольны решением.