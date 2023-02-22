Гербольдт выразила надежду на непредвзятое решение CAS по делу Валиевой

«Все предсказуемо. Дали повод для разбирательства и теперь из этой ситуации будут выжимать по максимуму. Надо бороться до конца, а шансы есть всегда. Сложно оценивать объективность этой инстанции, я не так компетентна в этом, но надеюсь, что решение не будет предвзятым», — заявила Гербольдт.