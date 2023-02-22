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1 час назад

Гербольдт выразила надежду на непредвзятое решение CAS по делу Валиевой

Газета.Ru

Катарина Гербольдт выразила надежду, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет предвзят в моменте решения дела фигуристки Камилы Валивой, передает РИА Новости.

Гербольдт выразила надежду на непредвзятое решение CAS по делу Валиевой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

21 февраля стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в CAS на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу Валиевой. WADA требует дисквалифицировать россиянку на четыре года.

«Все предсказуемо. Дали повод для разбирательства и теперь из этой ситуации будут выжимать по максимуму. Надо бороться до конца, а шансы есть всегда. Сложно оценивать объективность этой инстанции, я не так компетентна в этом, но надеюсь, что решение не будет предвзятым», — заявила Гербольдт.

О положительной пробе Валиевой стало известно в разгар Олимпийских игр в Пекине уже после окончания командного турнира, в котором Валиева выиграла золото в составе сборной России.

13 января стало известно о решении трибунала Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдать Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Единственной санкцией, примененной к фигуристке, стало аннулирование ее результатов на момент сдачи положительной пробы — то есть, Валиева лишена титула чемпионки России 2021 года.

Фигурное катание,Катарина Гербольдт,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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