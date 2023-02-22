Международный союз конькобежцев (ISU) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Камилы Валиевой.

«ISU в полном объёме проанализировал решение РУСАДА, а также материалы дела решил подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). ISU придерживается мнения, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга. Но такая защита не может быть обеспечена путём освобождения несовершеннолетних атлето

В рамках апелляции ISU добивается дисквалификации на период по собственному усмотрению CAS, начиная с 25 декабря 2021 года, и аннулирования всех результатов за этот период, включая лишение любых медалей, очков и призов.

Кроме того, CAS должен принять решение о последствиях нарушения антидопинговых правил, совершенного Камилой Валиевой, и определить окончательные результаты командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.