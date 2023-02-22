Александра Трусова анонсировала новый танец в стиле стрип-пластики

Впервые видео танца в стиле стрип-пластики Трусова выложила в апреле 2022 года. Александра начала занятия в ответ на критику её катания, в котором прыжки превалировали над хореографией.

В начале сезона-2022/2023 Александра сменила тренера – из группы Этери Тутберидзе она перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской. На этапах Гран-при России Александра заняла второе и третье места. С чемпионата страны, который проходил в декабре 2022 года в Красноярске, Трусова снялась в день короткой программы по причине высокой температуры. После этого, в новогодние праздники, Александра выступала в шоу Евгения Плющенко.