Тарасова отреагировала на апелляцию ISU по делу Валиевой

«Они должны были куда-то подать, наверное, выразить своё мнение. Даже не знаю, что ещё сказать, в ISU у нас есть Лакерник, надо его спрашивать, что он думает по этому поводу, я в этой ситуации не могу ничем помочь Камиле», — приводит слова Тарасовой ТАСС.