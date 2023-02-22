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1 час назад

«В ISU у нас есть Лакерник». Тарасова — об апелляции ISU по делу Валиевой

Чемпионат.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об апелляции, которую подал Международный союз конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Тарасова отреагировала на апелляцию ISU по делу Валиевой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Тарасова вспомнила, что почётным вице-президентом ISU является Александр Лакерник, который должен поспособствовать справедливому решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Они должны были куда-то подать, наверное, выразить своё мнение. Даже не знаю, что ещё сказать, в ISU у нас есть Лакерник, надо его спрашивать, что он думает по этому поводу, я в этой ситуации не могу ничем помочь Камиле», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Накануне апелляцию в CAS подало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Организации едины в том, что предоставленных доказательств недостаточно для оправдания Валиевой, которая по решению РУСАДА была лишена только золота чемпионата России — 2022, во время которого сдала положительный допинг-тест. В отличие от ВАДА, ISU не называет срок возможной дисквалификации фигуристки.

Фигурное катание,Камила Валиева,Татьяна Тарасова,Всемирное антидопинговое агентство,
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