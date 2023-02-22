Серебряная призерка Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова опубликовала в своем Telegram-канале короткий отрезок видео с танцем в стиле "стрип-пластика".

"Ой, что будет! Ждете?" - написала спортсменка в комментариях к посту.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине 18-летняя фигуристка стала первой в истории фигурного катания, кому удалось чисто исполнить пять четверных прыжков в одной программе.

Среди главных достижений Трусовой в профессиональной карьере значится золотая медаль чемпионата России - 2021, которая досталась ей после аннулирования результатов Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы, бронзовая награда чемпионата мира - 2021, бронза чемпионата Европы (2020, 2022) а также две победы на юниорском чемпионате мира (2018, 2019).