РУСАДА обжаловало решение признать Валиеву невиновной в приеме допинга

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обжаловало в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение дисциплинарного комитета признать фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте суда.

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CAS зарегистрировал апелляции на вердикт по делу Валиевой со стороны РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Истцы добиваются отмены оправдания спортсменки и признания ее виновной в допинговом деле.

21 февраля WADA подало апелляцию в CAS на решение дисциплинарного комитета РУСАДА признать Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. В Организации призвали дисквалифицировать спортсменку на четыре года с момента вынесения решения, аннулировать ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей и призовых.

13 января дисциплинарный комитет РУСАДА, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал WADA об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.