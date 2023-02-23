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2 часа назад

Траньков рассказал о подготовке фигуристов Тарасовой и Морозова к финалу Гран-при России

ТАССиещё 1

Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, готовятся к финалу Гран-при России в обычном режиме. Об этом ТАСС в четверг рассказал тренер фигуристов двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

Стало известно о подготовке Тарасовой и Морозова к финалу Гран-при РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Они тренируются, чтобы участвовать в соревнованиях, так что в Санкт-Петербурге точно их увидите. Работают как обычно - ничего сверхъестественного не происходит, травм нет, в спокойном режиме все двигается", - сказал Траньков.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта. 24 и 25 февраля Тарасова и Морозов выступят в шоу Ильи Авербуха в Череповце и Ярославле, тур проходит в поддержку госпитализированного олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Тарасовой 28 лет, Морозову - 30, в паре они выступают с 2012 года. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр в командных (2018) и личных соревнованиях (2022), двукратными вице-чемпионами мира (2018, 2019), бронзовыми призерами мирового первенства (2017), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018). С весны 2021 года они тренируются в группе Этери Тутберидзе.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Максим Траньков,Евгения Тарасова,Роман Костомаров,Илья Авербух,Владимир Морозов,
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