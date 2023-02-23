Жулин оценил шансы на оправдательный приговор CAS в деле Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оценил шансы на оправдательный приговор Спортивного арбитражного суда в деле россиянки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Думаю, что у нас шансы очень малы. Поскольку, по-моему, понятно то, что сейчас происходит в мире и куда все движется», — заявил Жулин. Он добавил, что Россия в данный момент признана страной-агрессором большим количеством государств.

21 февраля апелляцию в CAS подало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В организации назвали выводы РУСАДА неверными и призвали отстранить Валиеву на четыре года. То же самое сделал Международный союз конькобежцев (ISU).

13 января РУСАДА проинформировало WADA, что Валиева не нарушала антидопинговых правил. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.