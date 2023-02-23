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1 час назад

Жулин оценил шансы на оправдательный приговор CAS в деле Валиевой

Lenta.ru

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оценил шансы на оправдательный приговор Спортивного арбитражного суда в деле россиянки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Жулин оценил шансы на оправдательный приговор CAS в деле Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, что у нас шансы очень малы. Поскольку, по-моему, понятно то, что сейчас происходит в мире и куда все движется», — заявил Жулин. Он добавил, что Россия в данный момент признана страной-агрессором большим количеством государств.

21 февраля апелляцию в CAS подало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В организации назвали выводы РУСАДА неверными и призвали отстранить Валиеву на четыре года. То же самое сделал Международный союз конькобежцев (ISU).

13 января РУСАДА проинформировало WADA, что Валиева не нарушала антидопинговых правил. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил Валиевой участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Фигурное катание,Камила Валиева,Александр Жулин,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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