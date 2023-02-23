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48 минут назад

Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из комы

Lenta.ru

Врачи заявили о неготовности выводить олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова из комы. Об этом сообщают «Известия».

Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из комы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отек перешел в голову, из медикаментозного сна его пока выводить опасаются. Пока все в отеках и о чем-то говорить рано », — заявил источник. Отмечается, что офтальмологи регулярно осматривают 46-летнего спортсмена.

20 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что у Костомарова поражена четверть головного мозга вследствие кровоизлияния и гематомы в лобной доле. Позднее врачи рассказали, что сильного отека мозга нет. Томография выявила только небольшой очаг забитых сосудов в голове. Однако, по информации РЕН ТВ, в ночь на 21 февраля у спортсмена произошел еще один инсульт.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов «112» и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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