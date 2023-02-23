Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из комы

Врачи заявили о неготовности выводить олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова из комы. Об этом сообщают «Известия».

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«Отек перешел в голову, из медикаментозного сна его пока выводить опасаются. Пока все в отеках и о чем-то говорить рано », — заявил источник. Отмечается, что офтальмологи регулярно осматривают 46-летнего спортсмена.

20 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что у Костомарова поражена четверть головного мозга вследствие кровоизлияния и гематомы в лобной доле. Позднее врачи рассказали, что сильного отека мозга нет. Томография выявила только небольшой очаг забитых сосудов в голове. Однако, по информации РЕН ТВ, в ночь на 21 февраля у спортсмена произошел еще один инсульт.