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1 час назад

Александра Трусова не выступит в финале Гран-при России

Чемпионат.comиещё 8

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова снялась с финала Гран-при России по фигурному катанию.

Трусова не выступит в финале Гран-при России
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Трусова приняла участие в двух этапах Гран-при России, заняв третье и второе места, что соответствует пятому месту в рейтинге отобравшихся в финал соревнований фигуристок. Больше в соревнованиях текущего сезона Александра не выступала. С чемпионата России, который проходил в конце декабря, спортсменка снялась из-за болезни и, соответственно, не попала в число участниц Кубка Первого канала.

Также стало известно, что в финале Гран-при России Трусову заменит Анна Фролова, которая была первой запасной.

«Анна Фролова выступит на турнире по замене», — приводит «РИА Новости Спорт» слова тренера фигуристки Сергея Давыдова.

Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт 4-5 марта в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание,Александра Трусова,Сергей Давыдов,Первый канал,
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