Тарасова объяснила снятие Трусовой с финала Гран-при России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) Александры Трусовой отказаться от участия в финале Гран-при России. Ранее стало известно, что она не выступит на турнире.