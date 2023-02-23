Тарасова объяснила снятие Трусовой с финала Гран-при России

У спортсменки проблемы со здоровьем.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) Александры Трусовой отказаться от участия в финале Гран-при России. Ранее стало известно, что она не выступит на турнире.
В нынешнем сезоне Трусова участвовала в двух этапах Гран-при страны. Она заняла второе и третье места.
«Я созвонилась с Соколовской (тренером Трусовой), она сказала, что у Саши проблемы со спиной, она лечится. Поэтому Саша не выступит в Санкт-Петербурге.
Но турнир не обеднеет из-за её отсутствия. У нас есть и другие великолепные девочки», — цитирует Тарасову РИА «Новости».